edición general
4 meneos
11 clics
Los despidos llegan a la banca: ABN Amro reducirá un 20% su plantilla en su apuesta por la IA y digitalización

Los despidos llegan a la banca: ABN Amro reducirá un 20% su plantilla en su apuesta por la IA y digitalización

El banco controlado por el Estado neerlandés despedirá a 5.200 empleados para ser más eficiente, mientras apuesta por la IA, nuevos sistemas tecnológicos y APIs.

| etiquetas: bancos , abn amro
3 1 0 K 43 actualidad
sin comentarios
3 1 0 K 43 actualidad

menéame