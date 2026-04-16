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El despido de un editor provoca la salida de un centenar de autores: "Es una guerra ideológica para imponer el autoritarismo"

El despido de un editor provoca la salida de un centenar de autores: "Es una guerra ideológica para imponer el autoritarismo"

En el texto, publicado en exclusiva por el periódico Libération, los autores definen a Olivier Nora como “el baluarte y el pilar fundamental gracias a su elegancia moral, su disponibilidad y su compromiso”. Èditions Grasset es una prestigiosa editorial fundada en 1907. “Nos negamos a ser rehenes de una guerra ideológica que busca imponer el autoritarismo en todos los ámbitos de la cultura y los medios de comunicación. Nos solidarizamos plenamente con los equipos, escritores y autores que aún no pueden alzar la voz”...

| etiquetas: francia , libros , literatura , cultura , editoriales , grasset
9 2 0 K 100 cultura
3 comentarios
9 2 0 K 100 cultura
LosLibrosSinTi #1 LosLibrosSinTi
¡OJO! que el grupo PRISA también es parte de esto: Vincent Bolloré tomó el control de Hachette, el tercer grupo editorial más grande del mundo y el principal en Francia (...) El holding Bolloré SE participa también Canal+, Havas o el grupo PRISA el artículo firmado por los autores publicado en la prensa francesa, aquí: www.liberation.fr/culture/livres/despentes-askolovitch-chalandon-sprin
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
La libertad de prensa siempre la ha fijado el dueño de la imprenta.
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#2 Cincocuatrotres
Es en Francia, aquí es otra película, el diario.es es un gran señalador de malos, justo lo contrario de lo que dice en el articulo.
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menéame