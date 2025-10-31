Despedidos los dos exdirectivos de Ebhisa por la desaparición de carbón en el Musel

Las direcciones Ebhisa y de la Autoridad Portuaria de Gijón informaron ayer a sus respectivos comités de empresa del despido disciplinario de dos trabajadores de la terminal de minerales por la gestión del cargamento de carbón de 160.000 toneladas descargado en Ebhisa en octubre de 2020. De ese cargamento supuestamente salieron de las instalaciones de la empresa controlada por la Autoridad Portuaria de Gijón de manera supuestamente irregular, 120.000 toneladas. Los dos despedidos son el exdirector de El Musel y exconsejero delegado de Ebhisa