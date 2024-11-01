El DESORBITADO presupuesto militar de Estados Unidos, explicado (Ing)  

El 9 de marzo de 2026, Open the Books publicó un informe que revelaba cómo el Gobierno de EE. UU. había conseguido gastar 50 000 millones de dólares en solo 5 días el pasado mes de septiembre. Y, entre todos los gastos que cabría esperar del ejército, se escondía algo un poco más impactante. En solo un mes, el Pentágono había gastado 2 millones de dólares en cangrejo real de Alaska, 15 millones en chuletones de ternera y más de 7,4 millones en colas de langosta. No solo una vez, sino en cuatro ocasiones distintas...