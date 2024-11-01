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El DESORBITADO presupuesto militar de Estados Unidos, explicado (Ing)

El DESORBITADO presupuesto militar de Estados Unidos, explicado (Ing)  

El 9 de marzo de 2026, Open the Books publicó un informe que revelaba cómo el Gobierno de EE. UU. había conseguido gastar 50 000 millones de dólares en solo 5 días el pasado mes de septiembre. Y, entre todos los gastos que cabría esperar del ejército, se escondía algo un poco más impactante. En solo un mes, el Pentágono había gastado 2 millones de dólares en cangrejo real de Alaska, 15 millones en chuletones de ternera y más de 7,4 millones en colas de langosta. No solo una vez, sino en cuatro ocasiones distintas...

| etiquetas: usa , eeuu , gasto militar , crisis economica , deuda , petrodolar , bonos
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5 comentarios
3 1 0 K 41 politica
porto #2 porto *
Hay gente que vive muy bien gracias a la guerra. Presupuesto militar, gastos reservados... son muy propicios para estas cosas.
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Pointman #5 Pointman
Hace solo unos días el propio Trump dijo que no podían dedicar dinero a guarderías (daycare) porque USA es un país muy grande y tenían que mantener a su ejército.
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elgranpilaf #3 elgranpilaf *
Y mientras millones de estadounidenses no se pueden pagar un tratamiento...
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kevin_spencer #4 kevin_spencer *
Chuleta cangrejo y langosta es la comida que les suelen dar a las tropas antes de un despliegue de combate. Pero en este caso huele más a corrupción que a invasión
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JohnSecada #1 JohnSecada
No es para tanto, entre un 3 y un 4% del PIB
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