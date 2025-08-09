Desnudo y a la carrera por el Segon Muntanyar de Xàbia

Sí, el sofoco es de mil demonios. Aprieta la ola de calor. Pero quizá no hay que llegar a los extremos de quitárselo todo y salir a hacer deporte en cueros. La sorpresa fue mayúscula. Un turista, ni corto ni perezoso (perezoso no es, desde luego, que lleva buen ritmo), decidió practicar running sin nada encima. Salió a correr desnudo por el Segon Muntanyar de Xàbia. Puede que esté de moda mezclar deporte y nudismo. El corredor iba de lo más ligero. Eso nadie lo niega.