Desnudo y a la carrera por el Segon Muntanyar de Xàbia

Sí, el sofoco es de mil demonios. Aprieta la ola de calor. Pero quizá no hay que llegar a los extremos de quitárselo todo y salir a hacer deporte en cueros. La sorpresa fue mayúscula. Un turista, ni corto ni perezoso (perezoso no es, desde luego, que lleva buen ritmo), decidió practicar running sin nada encima. Salió a correr desnudo por el Segon Muntanyar de Xàbia. Puede que esté de moda mezclar deporte y nudismo. El corredor iba de lo más ligero. Eso nadie lo niega.

El periodista da por hecho que el tipo salió a correr de esa guisa. Pero quizás le habían robado la ropa en la playa. O salía pitando de una casa a donde llegó un marido. Puede que fuera una apuesta. O a saber qué. Pero nadie sale a correr desnudo así porque si. Además, para eso se ha de tener la polla como un garbanzín para que no vaya dando campanazos contra las piernas! xD
#2 O estaba con el marido cuando llegó la mujer ...
#2 y si saliera así, salvo que haya una normativa municipal al efecto, está en su total y absoluto derecho
¿Y cual es el problema por ir desnudo? ¿El autor no ha visto nunca a una persona desnuda o qué? Dios que país de meapilas y tarados mentales...
¿descalzo? Seguro que no le han robado hasta la camisa. :-O O ha llegado el marido... :-O
