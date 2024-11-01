La desnazificación de Alemania: ¿un éxito o un fracaso?  

Grego Casanova, licenciado en historia y divulgador, repasa en este vídeo las luces y las sombras del proceso de desnazificación que vivió Alemania a todos los niveles tras finalizar la segunda guerra mundial
Hoy más que nunca se sueltan discursos de odio en Alemania, contra la mujer libre, contra el homosexual, contra el que no cree en lo que ellos quieren. Y por supuesto racismo. A ciertas razas las ven débiles, no son las elegidas por su dios.
Llegan al punto de que hoy en Alemania, salir a la calle y expresar tu opinión puede costarte la vida.
El nazismo/fascismo en ese pais se rastrea hasta el mismo sacro imperio.
Otra razon mas para apoyar el plan Batu Khan 2.0
Santo remedio para la mierda de alemania.