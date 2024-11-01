Desmontando mitos: Mi pueblo estaba aquí antes que el tuyo [ENG]

Los árabes palestinos de hoy no aparecieron repentinamente de la Península Arábiga en el siglo VII para establecerse en Palestina, sino que son los mismos pueblos indígenas que viven allí que cambiaron la forma en que se identificaron con el tiempo. Esto incluye a los descendientes de cada grupo que alguna vez ha llamado a Palestina su hogar. Cuando las regiones cambian de gobernante, normalmente no cambian de población. A lo largo de la historia, los pueblos a menudo han cambiado la forma en que se identificaron políticamente.