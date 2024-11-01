edición general
Desmontando mitos: Mi pueblo estaba aquí antes que el tuyo [ENG]

Desmontando mitos: Mi pueblo estaba aquí antes que el tuyo

Los árabes palestinos de hoy no aparecieron repentinamente de la Península Arábiga en el siglo VII para establecerse en Palestina, sino que son los mismos pueblos indígenas que viven allí que cambiaron la forma en que se identificaron con el tiempo. Esto incluye a los descendientes de cada grupo que alguna vez ha llamado a Palestina su hogar. Cuando las regiones cambian de gobernante, normalmente no cambian de población. A lo largo de la historia, los pueblos a menudo han cambiado la forma en que se identificaron políticamente.

#8 Agrimensor
#7 Hay presonas con las que no vale la pena conversar, por si no te enteras.
#4 Agrimensor
#3 De nuevo, según a qué navarro le preguntes: www.youtube.com/watch?v=i_opRgDsjJc
alcama #5 alcama
#4 Ah vale, que has encontrado un navarro que te da la razón.

Si busco a Santiago Abascal , vasco, opinando sobre la independencia del pais vasco a lo mejor te entran los sudores
#6 Agrimensor
#5 Ah vale, que conoces a uno que te da la razón.
alcama #7 alcama
#6 Por eso digo, que traer a uno no vale de nada como argumento. Lo digo por tus respuestas, por si no te enteras
alcama #1 alcama *
Siempre te puedes remontar atrás en el tiempo lo que quieras para justificar tus argumentos hoy.

Los catalanes justifican su independentismo en el pasado, cuando nunca fueron Estado o Reino independiente.

Los vascos justifican su independentismo y nunca fueron Estado independiente

Al final las fronteras se han conformado a base de hostias, nos guste o no
#2 Agrimensor
#1 bueno, como dices, incluso para esas dos afirmaciones que haces todo depende de cuanto quieras remontar  media
alcama #3 alcama
#2 Navarra no quiere ser independiente. De hecho no quiere ni ser provincia vasca
