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Desmantelan en Tierra Estella una trama que usurpó la identidad de 155 personas en el sector del metal

Desmantelan en Tierra Estella una trama que usurpó la identidad de 155 personas en el sector del metal

Dos años de investigación han destapado un sofisticado entramado de fraude laboral y falsificación documental en el sector del metal de Navarra. La Guardia Civil ha investigado a 17 personas y siete empresas por utilizar fraudulentamente las identidades de 155 personas —trabajadores, extrabajadores, clientes e incluso personas ajenas al sector— para simular ventas de chatarra y eludir controles fiscales.

| etiquetas: desmantelan , tierra estella , trama , usurpo , identidad , 155 personas , metal
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Cuñado #1 Cuñado
¿Está Blaze Bayley? :-|
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menéame