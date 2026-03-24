Desmantelan en Tierra Estella una trama que usurpó la identidad de 155 personas en el sector del metal

Dos años de investigación han destapado un sofisticado entramado de fraude laboral y falsificación documental en el sector del metal de Navarra. La Guardia Civil ha investigado a 17 personas y siete empresas por utilizar fraudulentamente las identidades de 155 personas —trabajadores, extrabajadores, clientes e incluso personas ajenas al sector— para simular ventas de chatarra y eludir controles fiscales.