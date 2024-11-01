Desmantelada una red de infraestructura tecnológica que recopilaba datos para ciberdelincuentes  

A través de un sistema informático exportaban miles de tarjetas SIM y enviaban millones de mensajes y llamadas simultáneamente Se hacían pasar por agentes de la Policía Nacional y empleados del Banco de España y captaban, entre otras víctimas, a ciudadanos rusos y ucranianos residentes en España Hay una persona detenida como encargado de crear y mantener activo el sistema 28 de noviembre de 2025.- La Guardia Civil, en la operación “Mosenik”, ha desmantelado una infraestructura tecnológica de gran capacidad.