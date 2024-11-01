Desmantelada una red criminal por el envío ilegal de 650 toneladas de residuos peligrosos desde Tenerife hacia África  

En una operación conjunta, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desmantelado un grupo criminal responsable del transporte ilegal de hasta 650 toneladas de residuos peligrosos. Dicho material era trasladado en contenedores desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife con destino a diversos países del continente africano. En el marco de estas actuaciones, un total de 32 personas y cuatro sociedades. El cargamento interceptado ha encendido las alarmas por la absoluta falta de tratamiento de los materia...