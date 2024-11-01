Las deslumbrantes imágenes de los premios Fotógrafo de la Vida Silvestre 2025  

La avispa alfarera que aparece en la foto pareciera estar montada en una escoba. Pero está llevándoles a sus crías una oruga que les servirá de alimento. Fue capturada por la macrofotógrafa de fauna salvaje Bidyut Kalita, es una de las obras más elogiadas en el concurso Fotógrafo de la Vida Silvestre 2025. Las fotos ganadoras se anunciarán el 14 de octubre, y a continuación se expondrán en el Museo de Historia Natural de Londres 100 fotografías destacadas de todo el mundo. Abajo ofrecemos otras que también han sido muy elogiadas en el concurso.