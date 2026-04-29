La desilusión de Irene, la mujer que gritó "haced algo ya, coño" en el Congreso: "Esto no es un show televisivo, es nuestra vida y lo estamos pasando mal"

Aunque esta vecina, como muchas otras inquilinas que acudieron a la votación en el Congreso, eran conscientes de que el decreto se iba a tumbar, la frialdad con la que debatieron los diputados sobre este tema, dice, fue un jarro de agua fría. "Fue la frialdad con la que debatieron los diputados sobre este tema, unos discursos vacíos... es que esto no es un show televisivo, es que esto estáis hablando de nuestras vidas y lo estamos pasando muy mal".
| etiquetas: irene , congreso , coño , vida
Me apuesto hay que un % de esa gente que votó mal y que volverá a hacerlo.
Pero la culpa no es solo de los políticos. La culpa es de toda la ciudadanía, que nos dejamos engatusar y votamos "contra el otro" y aplaudimos cuando los nuestros echan por tierra propuestas objetivamente… » ver todo el comentario