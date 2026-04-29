La desilusión de Irene, la mujer que gritó "haced algo ya, coño" en el Congreso: "Esto no es un show televisivo, es nuestra vida y lo estamos pasando mal"

Aunque esta vecina, como muchas otras inquilinas que acudieron a la votación en el Congreso, eran conscientes de que el decreto se iba a tumbar, la frialdad con la que debatieron los diputados sobre este tema, dice, fue un jarro de agua fría. "Fue la frialdad con la que debatieron los diputados sobre este tema, unos discursos vacíos... es que esto no es un show televisivo, es que esto estáis hablando de nuestras vidas y lo estamos pasando muy mal".