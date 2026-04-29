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La desilusión de Irene, la mujer que gritó "haced algo ya, coño" en el Congreso: "Esto no es un show televisivo, es nuestra vida y lo estamos pasando mal"

Aunque esta vecina, como muchas otras inquilinas que acudieron a la votación en el Congreso, eran conscientes de que el decreto se iba a tumbar, la frialdad con la que debatieron los diputados sobre este tema, dice, fue un jarro de agua fría. "Fue la frialdad con la que debatieron los diputados sobre este tema, unos discursos vacíos... es que esto no es un show televisivo, es que esto estáis hablando de nuestras vidas y lo estamos pasando muy mal".

| etiquetas: irene , congreso , coño , vida
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4 comentarios
13 3 0 K 151 actualidad
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Es que claro, es muy duro esperar que partidos repletos de familias que se lucran del rentismo como PP, Junts o incluso PSOE hagan algo para solucionar el problema de la vivienda. Muy jodido.
1 K 17
yende #2 yende
#1 Ergo, si lo que mas drena tu economía es la vivienda. Para que coño votas a partidos que favorecen a los rentistas.
2 K 37
Jakeukalane #4 Jakeukalane
¿Y está gente ha votado correctamente antes?
Me apuesto hay que un % de esa gente que votó mal y que volverá a hacerlo.
0 K 11
clavícula #3 clavícula *
El problema de la vivienda se podría resolver con medidas impopulares, cuyos efectos se notarían a largo plazo. Ningún partido va a quemarse aplicando dichas medidas para que los frutos los recoja otro. Y menos con la mayoría de diputados invirtiendo sus ahorros en el ladrillo.

Pero la culpa no es solo de los políticos. La culpa es de toda la ciudadanía, que nos dejamos engatusar y votamos "contra el otro" y aplaudimos cuando los nuestros echan por tierra propuestas objetivamente…   » ver todo el comentario
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menéame