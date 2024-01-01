edición general
9 meneos
39 clics

El deshielo del glaciar Mendenhall provoca inundaciones y desborda la capital de Alaska

Juneau, capital de Alaska, tuvo inundación por vaciamiento repentino de la Suicide Basin, cuenca glaciar junto al glaciar Mendenhall. El 13 de agosto el río alcanzó un máximo histórico: 5,11 m, superando los 4,88 m de 2024. Estos outburst flood suceden al llenarse la cuenca glaciar agua de lluvia y deshielo en primavera y verano, hasta romper la barrera de hielo. Mucha gente evacuó. Liberó 57 millones de m³ de agua, caudal equivalente a la mitad de las cataratas del Niágara. 4 km de dique temporal y 100.00 sacos de arena evitaron daños mayores.

| etiquetas: deshielo , glaciar , mendenhall , inundaciones , desborde , alaska , suicide basin
8 1 0 K 103 actualidad
2 comentarios
8 1 0 K 103 actualidad
woody_alien #1 woody_alien
Liberó 57 millones de m³ de agua, caudal equivalente a la mitad de las cataratas del Niágara

O sea que las cataratas del Niágara tienen un caudal de 114000 millones de litros por segundo :troll:
0 K 12
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 cuantos Santiagos Bernabéus es eso?
0 K 20

menéame