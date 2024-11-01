El desgarrador testimonio de Ali y su familia desde Gaza: "Finjo comer para que mis hijos tengan comida"

Ali Ibrahim cuenta cómo su casa ha quedado reducida a escombros debido a los ataques israelíes: "¿Qué habría pasado si me hubiera quedado a dormir esa noche? Sin duda, estaría muerto".Antes de que comenzara el genocidio, su vida en Jan Yunis era tranquila, trabajaba como ingeniero electrónico especializado en automóviles, vivía con su esposa y sus tres hijos -de 7, 5 y 3 años-, y disfrutaba de su barrio. Pero la ofensiva israelí lo cambió todo. Ahora, los bombardeos, el hambre y el desplazamiento constante forman parte de sus vidas.