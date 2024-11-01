edición general
El desgarrador testimonio de Ali y su familia desde Gaza: "Finjo comer para que mis hijos tengan comida"

Ali Ibrahim cuenta cómo su casa ha quedado reducida a escombros debido a los ataques israelíes: "¿Qué habría pasado si me hubiera quedado a dormir esa noche? Sin duda, estaría muerto".Antes de que comenzara el genocidio, su vida en Jan Yunis era tranquila, trabajaba como ingeniero electrónico especializado en automóviles, vivía con su esposa y sus tres hijos -de 7, 5 y 3 años-, y disfrutaba de su barrio. Pero la ofensiva israelí lo cambió todo. Ahora, los bombardeos, el hambre y el desplazamiento constante forman parte de sus vidas.

#1 porcogroso
El cierre de los pasos fronterizos y la prohibición de ingreso de ayuda humanitaria dejaron a la población sin alimentos ni medicinas, lo que también ha provocado que los precios se hayan disparado: "un saco de harina de 25 kilos llegó a costar 900 dólares y un kilo de lentejas 28 dólares", explica Ali. "Yo finjo comer para que mis hijos tengan suficiente alimento porque solo hay una comida al día. Ahora es normal ver a gente desmayarse de hambre en las calles", añade.
#2 porcogroso *
Relacionada: www.meneame.net/story/hambruna-gaza-refleja-extrema-delgadez-ninos

La hambruna de Gaza se refleja en la extrema delgadez de sus niños
nytimes.com publicado: 30/05 23:55
La hambruna de Gaza puede medirse en las costillas salientes de una niña de 6 años. En la delgadez de sus brazos. En los kilos que ella y los que la rodean han perdido. En los dos tomates, dos chiles verdes y un solo pepino que un niño indigente puede comprar para alimentar a su familia ese

…   » ver todo el comentario
#3 eipoc
Pero la gente se empeña en no reconocer el derecho a la legítima defensa armada de Palestina. Hay que ser cruel.
