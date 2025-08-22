El desgarrador «basta ya» tras la muerte de 4 trabajadores en 12 días en Albacete: «Pedimos medidas urgentes y eficaces»

En la mañana de este viernes ha tenido lugar una concentración en Albacete, ante la sede de FEDA y la segunda a lo largo de la semana, en recuerdo al trabajador que perdió la vida este miércoles en la localidad albaceteña de Ayna. La cuarta muerte por accidente laboral que se registra en la provincia en lo llevamos de agosto, que se ha convertido ya en un mes negro para la provincia. La concentración ha sido convocada por UGT y CCOO. En 12 días, entre el 8 y el 20 de agosto, tres hombres y una mujer han muerto en Albacete y provincia mientras