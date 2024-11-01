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El ‘desencanto', el reflejo en el cine de la miseria moral de la burguesía franquista
Jaime Chávarri, director de una película de culto que cumple 50 años, opina que Felicidad Blanc, viuda y madre de los Panero, fue la clave de aquel demoledor retrato familiar
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soberao
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En el artículo se habla de los problemas de drogas de Leopoldo María y otros hermanos, pero no son "drogas" sino que es el alcohol de alta graduación el que está presente y también en el padre, que también sale en el documental cuando hablan del "alcohol mal digerido". Se ve en el documental como el alcohol está presente y es como un actor necesario para adormecer las mentes, como una herramienta de control social.
Felicidad Leblanc se queda sola con sus hijos y sin más…
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