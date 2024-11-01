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El ‘desencanto', el reflejo en el cine de la miseria moral de la burguesía franquista

El ‘desencanto', el reflejo en el cine de la miseria moral de la burguesía franquista

Jaime Chávarri, director de una película de culto que cumple 50 años, opina que Felicidad Blanc, viuda y madre de los Panero, fue la clave de aquel demoledor retrato familiar

| etiquetas: cine , poesía , panero
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1 comentarios
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#1 soberao *
En el artículo se habla de los problemas de drogas de Leopoldo María y otros hermanos, pero no son "drogas" sino que es el alcohol de alta graduación el que está presente y también en el padre, que también sale en el documental cuando hablan del "alcohol mal digerido". Se ve en el documental como el alcohol está presente y es como un actor necesario para adormecer las mentes, como una herramienta de control social.
Felicidad Leblanc se queda sola con sus hijos y sin más…   » ver todo el comentario
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menéame