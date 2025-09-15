Desembarcan los 5 nuevos trenes que reforzarán el servicio de EFE Valparaíso

Los nuevos trenes, fabricados en China por el consorcio CRRC-Sifang, cuentan con 3 coches y una longitud total de 77 metros. Están diseñados para alcanzar velocidades de hasta 140 km/h y transportar a unas 660 personas por viaje. Entre sus principales características destacan: dos puertas por lado en cada coche, con pisaderas retráctiles que facilitan el acceso; ventanas de termopanel para mayor confort térmico y eficiencia energética; aire acondicionado y un moderno sistema de información a pasajeros, con pantallas y cámaras de seguridad.