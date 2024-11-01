El descubridor del texto original de 'La colmena': “Hubiera pasado la censura, pero cayó en manos de católicos reaccionarios”

Álex Alonso, profesor de literatura contemporánea en el Brooklyn College de la City University of New York, ha pasado parte de sus últimas estancias en España encerrado en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares. Allí, en la sección dedicada a la censura, buscó durante días ejemplos para cotejar cómo actuó el lápiz rojo del franquismo contra autores como Carmen Martín Gaite, Miguel Delibes, Eduardo Blanco Amor, Xohana Torres o Ana María Matute. Su objetivo era encontrar ejemplos de la primera mitad de la década de los 50 y