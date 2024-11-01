edición general
6 meneos
6 clics
Descubren en Valencia una forma de producir hidrógeno verde con menos energía y metales más baratos

Descubren en Valencia una forma de producir hidrógeno verde con menos energía y metales más baratos

Los investigadores han creado electrocatalizadores que utilizan metales abundantes como el cobalto, lo que reduce la dependencia de materiales escasos y costosos como el iridio o el rutenio. Según la UPV, este método mejora la sostenibilidad y abre la posibilidad de fabricar reactores con menor consumo energético y una vida útil más larga. Inducción magnética para mejorar la eficiencia. El estudio, publicado en la revista Small, demuestra que aplicar un campo magnético alterno durante la electrólisis puede aumentar hasta un 40 % la actividad de

| etiquetas: csif , upv , hidrógeno , inducción magnética , cobalto
6 0 0 K 72 actualidad
3 comentarios
6 0 0 K 72 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
El lobby vox israel ya se está organizando para decir que esto mata al mundo que lo mejor es no prevenir el cambio climático y consumir a repsol
0 K 20
Gry #2 Gry *
Un 40% de mejora es una barbaridad, a ver si consiguen llevar el sistema a producción.

(O lo harán los chinos, en un par de años se han puesto a la cabeza del mundo en producción de electrolizadores e hidrógeno verde)
0 K 17
#3 perej
Potenciar el hidrógeno, como vector, parece la táctica para que no se imponga la produccion distribuida, y continúe la necesidad de empresas priductiras, distribuidoras y comercializadoras. Oleoductos, grandes agentes, infraestructuras pagadas por todos...manteniendo vivo el oligopolio.
Parece.
0 K 10

menéame