Descubren en peces áreas agrandadas de la médula espinal

Mientras tanto, durante mucho tiempo se creyó que los peces no presentaban áreas agrandadas en la médula espinal debido a la ausencia de extremidades. Sin embargo, un reciente estudio realizado por científicos de la Universidad de Nagoya (Japón) ha revelado que el pez cebra, de hecho, sí presenta áreas agrandadas en la médula espinal, aunque estas áreas no son visibles a simple vista. "Pensamos que los peces también tienen agrandamiento de la columna vertebral porque tienen pares de aletas pectorales y pélvicas, que corresponden a las extrem