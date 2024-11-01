Descubren una nueva estructura en el Cinturón de Kuiper más allá de la órbita de Neptuno

Un equipo de astrónomos de la Universidad de Princeton y del Institute for Advanced Study ha identificado lo que parece ser una nueva agrupación de objetos en el interior del cinturón de Kuiper, la lejana franja de cuerpos helados más allá de la órbita de Neptuno. Esta estructura, bautizada como el núcleo interno, se encuentra justo al lado de otra agrupación ya conocida llamada el núcleo, y su descubrimiento sugiere que la arquitectura de esta región del sistema solar podría ser más compleja de lo que se pensaba.