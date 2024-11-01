edición general
8 meneos
29 clics
Descubren una nueva especie de sapo en Brasil: mide un centímetro, es de color calabaza y lleva el nombre de Lula da Silva

Descubren una nueva especie de sapo en Brasil: mide un centímetro, es de color calabaza y lleva el nombre de Lula da Silva

Mide apenas un centímetro y cabe en la punta de un lápiz. Se trata del Brachycephalus lulai o sapo calabaza, un nueva especie descubierta en las montañas del sur de Brasil.

Tal y como recoge la revista National Geographic, no se ha descubierto hasta ahora porque solo habita una estrecha franja de bosque montañoso y muy nuboso y además, suele esconderse entre la hojarasca.

El hallazgo se realizó en la Sierra de Quiriri, en el estado de Santa Catarina, y a una altitud de más de 750 metros sobre el nivel del mar.

| etiquetas: descubrimiento , especie , sapo , brasil , calabaza
7 1 0 K 146 ciencia
4 comentarios
7 1 0 K 146 ciencia
Lerena #2 Lerena
Que mono....
0 K 6
Sandevil #4 Sandevil
Viendo que es naranjito..igual trumpai hubiera sido mejor nombre...
0 K 10

menéame