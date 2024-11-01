Descubren una nueva especie de sapo en Brasil: mide un centímetro, es de color calabaza y lleva el nombre de Lula da Silva

Mide apenas un centímetro y cabe en la punta de un lápiz. Se trata del Brachycephalus lulai o sapo calabaza, un nueva especie descubierta en las montañas del sur de Brasil.



Tal y como recoge la revista National Geographic, no se ha descubierto hasta ahora porque solo habita una estrecha franja de bosque montañoso y muy nuboso y además, suele esconderse entre la hojarasca.



El hallazgo se realizó en la Sierra de Quiriri, en el estado de Santa Catarina, y a una altitud de más de 750 metros sobre el nivel del mar.