Descubren microplásticos en capas de sedimentos del Imperio Romano con 2 mil años de antigüedad

Un estudio piloto liderado por investigadores de la Universidad de York, han descubierto residuos de 16 tipos de micro plástico en capas sedimentarias de hace dos milenios, las cuales corresponden al periodo romano abriendo un nuevo espacio de análisis ante una nueva amenaza que pone en peligro el patrimonio histórico de la humanidad. A pesar de que se necesitan mayores estudios y que no significa que los yacimientos arqueológicos mundiales estén en peligro inminente; la investigación sí señala la posibilidad del micro plástico para infiltrar