Descubren el mayor tesoro de monedas de la época vikinga en Noruega: "Verdaderamente excepcional" (ENG)

Anteriormente habíamos encontrado tesoros de monedas de la época vikinga que contenían alrededor de 2000 monedas, pero nunca más de 3000. Aquí han roto una barrera. Esto es realmente excepcional. El suelo del yacimiento contiene muy poca piedra, lo que podría explicar el excepcional estado de conservación de las monedas. "Se han conservado tan bien que casi parecen recién acuñadas"