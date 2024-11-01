edición general
11 meneos
41 clics
Descubren el mayor tesoro de monedas de la época vikinga en Noruega: "Verdaderamente excepcional" (ENG)

Descubren el mayor tesoro de monedas de la época vikinga en Noruega: "Verdaderamente excepcional" (ENG)

Anteriormente habíamos encontrado tesoros de monedas de la época vikinga que contenían alrededor de 2000 monedas, pero nunca más de 3000. Aquí han roto una barrera. Esto es realmente excepcional. El suelo del yacimiento contiene muy poca piedra, lo que podría explicar el excepcional estado de conservación de las monedas. "Se han conservado tan bien que casi parecen recién acuñadas"

| etiquetas: monedas , vikingos , noruega
9 2 0 K 189 Arqueología
1 comentarios
9 2 0 K 189 Arqueología
themarquesito #1 themarquesito
El penique del rey Aethelred II que ilustra la noticia es fantástico. Es una moneda que imita claramente un tipo de la época romana, en concreto del emperador Probo tocado con casco decorado con corona radial y equipado con coraza como se ve aquí.
Usar motivos típicamente romanos como símbolo de legitimidad estaba a la orden del día en la Europa de entonces.  media
0 K 20

menéame