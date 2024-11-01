edición general
Descubren el mayor sistema subterráneo de Andalucía, una conexión histórica bajo la Sierra de las Nieves

El Grupo de Exploraciones Subterráneas de la Sociedad Excursionista de Málaga (GES de la SEM) ha confirmado la conexión física entre la Sima del Nevero (TO-39) y la Sima del Aire (TO-61), ambas situadas en el Parque Nacional Sierra de las Nieves, en la provincia de Málaga. El hallazgo, logrado el pasado 26 de septiembre, da lugar al Complejo Nevero-Aire, con 26.445 metros de desarrollo y un desnivel máximo de -955 metros, lo que lo convierte en el sistema subterráneo más grande de Andalucía y uno de los más extensos del país.

| etiquetas: sierra de las nieves , conexión , málaga , ges de la sem
#1 Zerjillo
Conozco a la gente de un grupo de Espeleo que por allí estaban investigando una sima. No se si será la de la noticia, porque por lo que he leido esto parece que es que han conectado dos cavidades que ya se conocían, y creo que esta gente estaba investigando una nueva, bastante tocha. Lo mismo es del mismo complejo. En cualquier caso, suena espectacular e interesante. Yo de espeleo controlo lo justo, pero vamos, justo ayer estuve bañándome a 120 metros de profundidad en Raja Santa, muy cerca de Granada.
