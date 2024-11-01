Descubren el mayor sistema subterráneo de Andalucía, una conexión histórica bajo la Sierra de las Nieves

El Grupo de Exploraciones Subterráneas de la Sociedad Excursionista de Málaga (GES de la SEM) ha confirmado la conexión física entre la Sima del Nevero (TO-39) y la Sima del Aire (TO-61), ambas situadas en el Parque Nacional Sierra de las Nieves, en la provincia de Málaga. El hallazgo, logrado el pasado 26 de septiembre, da lugar al Complejo Nevero-Aire, con 26.445 metros de desarrollo y un desnivel máximo de -955 metros, lo que lo convierte en el sistema subterráneo más grande de Andalucía y uno de los más extensos del país.