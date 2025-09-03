Descubren que el hielo genera electricidad: eso explica la formación de rayos en las tormentas

Los científicos han descubierto que el hielo puede producir electricidad cuando se deforma o dobla: el hallazgo puede tener importantes implicaciones tecnológicas y, al mismo tiempo, aclarar los mecanismos que subyacen a fenómenos naturales como los rayos o relámpagos durante las tormentas.
es.wikipedia.org/wiki/Flexoelectricidad no es exactamente lo mismo
La flexoelectricidad está muy relacionada con la piezoelectricidad, pero mientras que la piezoelectricidad se refiere a la polarización causada por una deformación uniforme, la flexoelectricidad se refiere específicamente a la polarización causada por una deformación que cambia de un punto a otro del material. Esta deformación no uniforme rompe la centrosimetría, lo que significa que, a diferencia de la piezoelectricidad, los efectos flexoeléctricos pueden producirse en estructuras cristalinas centrosimétricas.