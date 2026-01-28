edición general
13 meneos
39 clics
Descubren en Grecia las herramientas de madera más antiguas del mundo: fueron utilizadas por los humanos hace 430.000 años

Descubren en Grecia las herramientas de madera más antiguas del mundo: fueron utilizadas por los humanos hace 430.000 años

Un equipo internacional de investigadores de Alemania, Reino Unido y Grecia ha descubierto la evidencia del uso de herramientas de madera por humanos más antigua conocida hasta el momento. El hallazgo —dirigido por la profesora Katerina Harvati del Centro Senckenberg para la Evolución Humana y el Paleoambiente de la Universidad de Tübingen y la doctora Annemieke Milks de la Universidad de Reading— ha tenido en el yacimiento Marathousa 1, cerca de la ciudad de Megalópolis, en Grecia.

| etiquetas: grecia , herramientas , antiguas
12 1 0 K 191 cultura
3 comentarios
12 1 0 K 191 cultura
ACEC #2 ACEC
Peero... si a mi el profesor de religión me ha dicho que la tierra tiene solo 6.000 años...
1 K 21
#3 laruladelnorte
#2 Así es,y diosito la hizo en seis días.la biblia no miente... :shit:
0 K 10
#1 username
Seguro que era un komboloi
0 K 11

menéame