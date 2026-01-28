Descubren en Grecia las herramientas de madera más antiguas del mundo: fueron utilizadas por los humanos hace 430.000 años

Un equipo internacional de investigadores de Alemania, Reino Unido y Grecia ha descubierto la evidencia del uso de herramientas de madera por humanos más antigua conocida hasta el momento. El hallazgo —dirigido por la profesora Katerina Harvati del Centro Senckenberg para la Evolución Humana y el Paleoambiente de la Universidad de Tübingen y la doctora Annemieke Milks de la Universidad de Reading— ha tenido en el yacimiento Marathousa 1, cerca de la ciudad de Megalópolis, en Grecia.