Descubren una estela con una versión completa monolingüe del Decreto de Canopo promulgado por el faraón Ptolomeo III en el año 238 a.C

En un descubrimiento calificado de trascendental, una misión arqueológica egipcia ha desenterrado en el yacimiento de Tell el-Pharaeen, gobernación de Sharqia, una estela de arenisca que representa una versión nueva y completa del Decreto de Canopo, promulgado por el faraón Ptolomeo III Evergetes en el año 238 a.C. Este hallazgo, el primero de una copia íntegra en más de un siglo y medio, tiene la peculiaridad de estar inscrita únicamente en jeroglíficos .