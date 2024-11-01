Descubren el edificio del tribunal y un sofisticado sistema hídrico en la antigua ciudad griega de Segesta en Sicilia

Junto a esta estructura principal, el equipo ha logrado documentar un complejo y elaborado sistema de gestión hidráulica, compuesto por una red de canalizaciones superficiales, desagües de techo, sumideros, dos depósitos de almacenamiento y una serie de conductos subterráneos que, de manera coordinada, dirigían el flujo de agua hacia el edificio conocido como Gymnasium o Ephebikon, institución consagrada a la formación intelectual y física de la juventud segestana durante la época helenística y romana.