Descubren un edificio municipal de 2.050 años de antigüedad en Laodicea, Turquía (ENG)

La estructura, que data de finales del siglo I a. C., sirvió como centro administrativo y judicial de Laodicea . Los investigadores determinaron que el salón de actos podía albergar entre 600 y 800 miembros, donde ancianos, jóvenes y ciudadanos se reunían para gobernar la ciudad. El edificio permaneció en uso hasta el siglo VII d.C. y estaba rodeado de elementos urbanos clave, entre ellos un ágora política, salas de archivos, un gran complejo de baños y el estadio más grande de la región.