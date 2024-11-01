Descubren en China un "zoológico" real de hace 3.000 años con tigres, grullas, leopardos o halcones

Aunque el término 'zoológico' puede sonar moderno para este pasado de la historia de China, en este caso no estamos hablando de un espacio lúdico o de exhibición, sino de un complejo con funciones rituales. Estos animales no eran mascotas ni estaban ahí para el entretenimiento. Se trataba de ofrendas vivas a los dioses y ancestros, por lo que su crianza y sacrificio formaban parte de un elaborado sistema religioso que articulaba el poder del rey Shang como mediador entre el cielo y la tierra.