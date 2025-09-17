Descubren en Bizkaia un “templo” prehistórico oculto en una cueva artificial

Un nuevo yacimiento prehistórico ha sido descubierto en Bizkaia con pinturas rupestres que podrían datar de la Prehistoria reciente (entre 5000 y 1000 aC) dentro de una cueva artificial denominada hipogeo, en lo que constituye el primer hallazgo de este tipo en la zona cantábrica. El Museo Arqueológico de Bilbao ha acogido este miércoles la presentación de este descubrimiento, así como de otro hallazgo, el de un nuevo conjunto de grabados rupestres de animales, con una edad aproximada entre 19 y 16.000 años, en la cueva de Armintxe, en Lekeitio