Descubre cómo viajan las piezas de la guerra a traves de puertos, contenedores y rutas marítimas

Dos barcos cargueros vinculados a una cadena logística internacional de armamento harían escala en puertos españoles. Estos buques transportaban materiales que podrían terminar en la industria militar israelí. Detrás de muchos conflictos armados existe una compleja red económica global. En ella participan empresas, rutas comerciales, puertos y Estados que permiten que el negocio de la guerra continúe funcionando. Las armas no son más que otro producto dentro del mercado global. Por eso existen grandes empresas dedicadas exclusivamente