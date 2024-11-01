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Descubre cómo viajan las piezas de la guerra a traves de puertos, contenedores y rutas marítimas

Descubre cómo viajan las piezas de la guerra a traves de puertos, contenedores y rutas marítimas

Dos barcos cargueros vinculados a una cadena logística internacional de armamento harían escala en puertos españoles. Estos buques transportaban materiales que podrían terminar en la industria militar israelí. Detrás de muchos conflictos armados existe una compleja red económica global. En ella participan empresas, rutas comerciales, puertos y Estados que permiten que el negocio de la guerra continúe funcionando. Las armas no son más que otro producto dentro del mercado global. Por eso existen grandes empresas dedicadas exclusivamente

| etiquetas: el negocio de la guerra , trafico de armas
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6 comentarios
7 2 0 K 111 actualidad
Dakaira #4 Dakaira *
#0 te edité el titular: puse la primera d en mayúsculas. Quedaba muy raro :hug:

Y la d de dos barcos también.
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#1 tierramar *
Relacionado: nuevarevolucion.es/sanchez-habla-de-no-a-la-guerra-mientras-autoriza-e Sánchez habla de ‘No a la guerra’ mientras autoriza el paso por España de un buque con bombas para Israel
Sanchez es el Gonzales actual del "No a la OTAN, pero al final Si", con mensajes engañosos, ahora es: "No a la guerra pero si a la OTAN". www.meneame.net/m/actualidad/40-anos-otan-historia-como-presiones-venc
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#5 tierramar
Comprendiendo el mercado global de la guerra, que presenta el artículo; se entienden las guerras sin objetivos que organiza EEUU, y que la de Ucrania no se termine aunque estén perdiendo, porque el objetivo es seguir vendiendo armas, aunque mueran miles de personas. Si los que organizan estas guerras son los de club Epstein les da igual, con tal de seguir ganando dinero.
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plutanasio #2 plutanasio
Hay que votar a escaños en blanco
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#6 Horkid
El mercado global actual se come los recursos del planeta y la vida; funciona como una gran maquina : si se produce más ropa hay que vender más ropa,... si se producen armas, se provocan más guerras o no se paran las que están en marcha para aumentar las ventas.
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CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
-No a la guerra!
-No a la guerra?
-No a la guerra!
-Hasta luego
-Buen viaje

:troll: :troll: :troll:
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menéame