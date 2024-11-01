Descubiertos en Olympos los baños de un obispo bizantino [ENG]

Los arqueólogos han descubierto una casa de baños de 200 metros cuadrados en Olympos, vinculada a la residencia del obispo pero abierta al público en ciertas ocasiones. El obispo, por aquel entonces, no era sólo un líder religioso, sino una autoridad cívica con control sobre la riqueza y recursos. El arqueólogo Oztaskin señala: "los baños no sólo eran para uso privado del obispo, tenían entrada tanto desde su residencia como desde la calle. Ciertos días, el obispo permitía que el público los usase gratis por higiene y por salud"