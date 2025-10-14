Descubierto en Montserrat el manuscrito inédito de un poema épico sobre los viajes de Colón

La investigadora postdoctoral Claudia García-Minguillán ha descubierto en la Biblioteca de la Abadía de Montserrat el único manuscrito conocido del poema épico 'El Nuevo Mundo', obra del poeta y diplomático portugués Francisco Botelho de Moraes e Vasconcelos (1670-1747). El hallazgo, hasta ahora totalmente inédito, se considera de gran valor filológico e histórico, ya que representa la primera obra épica escrita en castellano que tiene como protagonista la figura de Cristóbal Colón.