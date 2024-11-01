Descubierto un lujoso barco de recreo egipcio junto a la costa de Alejandría [ENG]

Arqueólogos han descubierto junto a Alejandría, en aguas del antiguo Portus Magnus, un barco de recreo de unos 35 metros de eslora, claramente diseñado para deslizarse por las plácidas aguas costeras y no para meterse mar adentro. La característica más notable es la cabina o pabellón central, sugiriendo que se trataría de una especie de salón flotante para la élite. Hasta ahora tales barcos sólo se conocían por mosaicos y textos. Probablemente se usase en la ceremonia conocida como "navigium Isidis"
| etiquetas: alejandría , egipto , arqueología submarina , navigium isidis
en.wikipedia.org/wiki/Navigium_Isidis
@EGraf ¿Algo que comentar o esto se te hace un tanto moderno para el período que estudias?
Ahora en serio, sólo dios sabe qué maravillas quedarán aún bajo los sedimentos del Nilo