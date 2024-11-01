edición general
Descubierto un lujoso barco de recreo egipcio junto a la costa de Alejandría [ENG]

Arqueólogos han descubierto junto a Alejandría, en aguas del antiguo Portus Magnus, un barco de recreo de unos 35 metros de eslora, claramente diseñado para deslizarse por las plácidas aguas costeras y no para meterse mar adentro. La característica más notable es la cabina o pabellón central, sugiriendo que se trataría de una especie de salón flotante para la élite. Hasta ahora tales barcos sólo se conocían por mosaicos y textos. Probablemente se usase en la ceremonia conocida como "navigium Isidis"

| etiquetas: alejandría , egipto , arqueología submarina , navigium isidis
themarquesito #1 themarquesito
El festival de Isis duró hasta el siglo VI en Alejandría
en.wikipedia.org/wiki/Navigium_Isidis

@EGraf ¿Algo que comentar o esto se te hace un tanto moderno para el período que estudias?
EGraf #3 EGraf
#1 es algo "moderno" para lo que yo estudio, pero muy interesante! Por cierto, Franck Goddio es uno de los expertos mundiales en arqueología subacuática, lleva trabajando en estos temas desde hace décadas
Cantro #2 Cantro
Seguro que en algún resort de lujo encuentran más

Ahora en serio, sólo dios sabe qué maravillas quedarán aún bajo los sedimentos del Nilo
