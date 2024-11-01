edición general
Descubierto un gigantesco tesoro en el este de Polonia [ENG]

Grzegorz Panek, miembro de la Asociación de Exploración Histórica de Hrubieszów “GROSSUS”, ha descubierto un significativo tesoro en un campo junto a Zewierszczów, en el voivodato de Lublin. Un análisis preliminar indica que más de 5.000 monedas fueron acuñadas entre 1650 y 1657 durante el reinado de Juan II Casimiro, además de monedas de plata de los reinados de Juan III Sobieski, Federico Guillermo de Brandembrugo, Leopoldo I, y Joaquín VIII. Las monedas debieron haber sido enterradas a comienzos del siglo XVIII en una bolsa de tela.

themarquesito #2 themarquesito
El pueblo en cuestión está casi en la frontera con Bielorrusia
Dragstat #3 Dragstat
El que las enterró, al morir, se convertiría en el más rico del cementerio, y nadie lo sabría.
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Y ese tesoro... son las amistades que se fraguaron por el camino :-D :popcorn:
