Descubierto un gigantesco tesoro en el este de Polonia [ENG]

Grzegorz Panek, miembro de la Asociación de Exploración Histórica de Hrubieszów “GROSSUS”, ha descubierto un significativo tesoro en un campo junto a Zewierszczów, en el voivodato de Lublin. Un análisis preliminar indica que más de 5.000 monedas fueron acuñadas entre 1650 y 1657 durante el reinado de Juan II Casimiro, además de monedas de plata de los reinados de Juan III Sobieski, Federico Guillermo de Brandembrugo, Leopoldo I, y Joaquín VIII. Las monedas debieron haber sido enterradas a comienzos del siglo XVIII en una bolsa de tela.