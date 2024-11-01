edición general
13 meneos
68 clics
Descubiertas 51 nasas ilegales y una red de un kilómetro en la bahía de Santoña

Descubiertas 51 nasas ilegales y una red de un kilómetro en la bahía de Santoña

La Guardia Civil, que alerta «del daño grave al ecosistema marino de la zona», recuerda que estas prácticas llevan aparejadas una sanción de hasta 100.000 euros

| etiquetas: santoña , nasas , sanción , ecosistema , ilegal , cantabria
10 3 0 K 139 actualidad
3 comentarios
10 3 0 K 139 actualidad
#1 omega7767
a ver si pescan a los delincuentes
1 K 23
rogerius #3 rogerius *
#1 Les va a hacer falta un juez experto en pesca que peine la zona a conciencia.
0 K 19
#2 MADMax2 *
Luego se quejan de que el mar ya no da peces ....

Y ojo que la Guarda Civil ha tenido problemas en ocasiones, cuando iban a detener o confiscar pescado que no cumplía con las normativas!
0 K 9

menéame