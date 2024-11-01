·
Descubiertas 51 nasas ilegales y una red de un kilómetro en la bahía de Santoña
La Guardia Civil, que alerta «del daño grave al ecosistema marino de la zona», recuerda que estas prácticas llevan aparejadas una sanción de hasta 100.000 euros
actualidad
#1
omega7767
a ver si pescan a los delincuentes
1
K
23
#3
rogerius
*
#1
Les va a hacer falta un juez experto en pesca que peine la zona a conciencia.
0
K
19
#2
MADMax2
*
Luego se quejan de que el mar ya no da peces ....
Y ojo que la Guarda Civil ha tenido problemas en ocasiones, cuando iban a detener o confiscar pescado que no cumplía con las normativas!
0
K
9
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
