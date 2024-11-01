Descubierta una misteriosa y masiva nube de hierro en forma de barra en la icónica Nebulosa del Anillo

Un equipo de astrónomos europeos ha desvelado la existencia de una inesperada y masiva estructura en forma de barra, compuesta íntegramente por átomos de hierro altamente ionizados, en el corazón mismo de la Nebulosa del Anillo (Messier 57), uno de los objetos celestes más emblemáticos y fotografiados del firmamento boreal.



La nube de hierro, cuya masa total es comparable a la del planeta Marte y cuya longitud se extiende aproximadamente unas quinientas veces la órbita de Plutón alrededor del Sol.