edición general
15 meneos
45 clics
Desclasificación 23F: una segunda transición tan falsa como la primera

Desclasificación 23F: una segunda transición tan falsa como la primera

Más que un acto de valentía democrática, esta operación se parece a un juego de trilero. Solo se han desclasificado los documentos que el gobierno ha, literalmente, "encontrado".

| etiquetas: desclasificación , 23f
12 3 1 K 147 actualidad
6 comentarios
12 3 1 K 147 actualidad
Anfiarao #1 Anfiarao
PSOE, tu partido de izquierdas
3 K 50
#3 j-light
No sé si será verdad, esta mañana hablaba en las noticias el biógrafo (oficial, creo) de Tejero y dijo que los dos primeros documentos que se descargó, él mismo los había analizado en un libro suyo de hacía unos años (5? no recuerdo bien).

Así que habría que mirar cuáles realmente son nuevos y cuáles son más viejos que la raspa y solo han servido para una operación de relaciones públicas.
3 K 39
lonnegan #5 lonnegan
Hoy en al rojo vivo ya han enseñado la patita, es una maniobra de re-lavado de imagen del emérito para poder traerlo a España sin mucho ruido para que pueda finalizar sus dias y de paso cerrar en falso el escándalo del Borbón que no ha devuelto la pasta
2 K 29
TheIpodHuman #6 TheIpodHuman *
#5 yo tambien lo he visto podemos llamarla "Operacion Salvad al soldado Juanito " xD
0 K 12
Tarod #4 Tarod
Otra gran fuente de Menéame. Diariosabemos...

Suma y sigue el hundimiento de esta web
1 K 25
g3_g3 #2 g3_g3 *
Un cuentito es lo que desclasifican. Básicamente para cambiar lo que realmente sucedió, que saberse se sabe, pero como no está demostrado. Desinformación clásica.
1 K 23

menéame