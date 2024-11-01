edición general
Se desata un incendio de gran magnitud en una refinería en La Habana, Cuba

Un incendio de gran magnitud, acompañado de una densa columna de humo negro, se desató este viernes en las instalaciones de la refinería Ñico López, en La Habana, según medios oficiales y testigos presenciales. Las autoridades cubanas no han informado por el momento de las causas y alcance del siniestro, que afecta a una de las tres únicas refinerías del país

Veelicus #1 Veelicus
Solo dire tres letras. C I A
10 K 78
#3 dclunedo
#1 Ha cantado bingo en 2 seg :troll:
0 K 7
#4 imaginateca
#1 Ajá. Claro, porque lo más plausible, que es un accidente derivado de un mantenimiento deficiente en unas instalaciones obsoletas, no te mola tanto, ¿es eso?
9 K 98
Veelicus #6 Veelicus
#4 Vamos, que a ti te parece casual verdad, claro.
2 K 29
Format_C #11 Format_C
#6 es que no hace falta que la cia haga nada, cuba es un puto caos.
3 K 36
Veelicus #13 Veelicus
#11 Es un caos entre otras cosas porque EEUU sanciona a cualquiera que quiera comerciar con cuba.
Pero no creo que sea casualidad que justo en estos dias en los que cuba se esta quedando sin petroleo y cuando algun pais ha dicho que les va a ayudar reviente una refineria en cuba.
1 K 18
Format_C #16 Format_C
#13 :shit: solo de pensar en como hacen para realizar los mantenimientos ya me da algo.
1 K 19
#14 imaginateca
#6 No, no es casual, es fruto de lo que he dicho en mi comentario.Ya sé qué leer es un rollo, pero si no lo vas a hacer, no te molestes en responderme.
0 K 10
#7 k3ym4n
#4 como mínimo es muy conveniente justo ahora .
2 K 25
DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
#4 puede ser... pero ya es casualidad...
1 K 22
#15 imaginateca
#12 No, no es casualidad, lo digo en mi comentario.
0 K 10
nitsuga.blisset #5 nitsuga.blisset
#1 Aquí huele a asúfre!
3 K 51
Free_palestine #10 Free_palestine
#1 y la operación tiene 8 letras Y un número: M A N G O S T A 2

es.wikipedia.org/wiki/Operación_Mangosta
1 K 28
#8 NeuronaSur
Arderá poco estando vacío
4 K 49
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
#8 Cuba extrae petróleo en sus costas y lo refina.
0 K 12
Jakeukalane #2 Jakeukalane
Aunque el incendio sea de gran magnitud sigue escribiéndose en minúscula. Corregido.
0 K 11

