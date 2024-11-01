Se desata un incendio de gran magnitud en una refinería en La Habana, Cuba

Un incendio de gran magnitud, acompañado de una densa columna de humo negro, se desató este viernes en las instalaciones de la refinería Ñico López, en La Habana, según medios oficiales y testigos presenciales. Las autoridades cubanas no han informado por el momento de las causas y alcance del siniestro, que afecta a una de las tres únicas refinerías del país
Pero no creo que sea casualidad que justo en estos dias en los que cuba se esta quedando sin petroleo y cuando algun pais ha dicho que les va a ayudar reviente una refineria en cuba.
