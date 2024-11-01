Desarticulan en El Ejido una banda que daba empadronamientos ficticios para regularizar a inmigrantes

La Policía Nacional ha desarticulado en El Ejido un grupo criminal asentado en el poniente almeriense que se dedicaba a facilitar empadronamientos ficticios a ciudadanos extranjeros en situación irregular con la finalidad de que estos pudieran obtener o renovar de forma ilícita sus autorizaciones de residencia. La operación, denominada “FURIA”, se ha desarrollado en los municipios de El Ejido y Vícar y se ha saldado con la detención de siete personas.