Desarticulan en El Ejido una banda que daba empadronamientos ficticios para regularizar a inmigrantes

La Policía Nacional ha desarticulado en El Ejido un grupo criminal asentado en el poniente almeriense que se dedicaba a facilitar empadronamientos ficticios a ciudadanos extranjeros en situación irregular con la finalidad de que estos pudieran obtener o renovar de forma ilícita sus autorizaciones de residencia. La operación, denominada “FURIA”, se ha desarrollado en los municipios de El Ejido y Vícar y se ha saldado con la detención de siete personas.

aupaatu #1 aupaatu
Otros emprendedores que seguramente estáran en contra de la regularización de los emigrantes
