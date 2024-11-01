Desarticulan en Almería la mayor plataforma de distribución ilícita online de manga en español

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un servicio online para la difusión y distribución ilegal de manga en español, que operaba desde el año 2014 y contaba con millones de usuarios en todo el mundo. Las ganancias obtenidas, que superaban los 4 millones de euros, procedían de la publicidad, a través de un sistema de monitorización con ventanas emergentes de contenido pornográfico. Hay tres personas detenidas en Almería como presuntas responsables de un delito continuado contra la propiedad intelectual.