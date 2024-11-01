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Desarticulan en Almería la mayor plataforma de distribución ilícita online de manga en español

Desarticulan en Almería la mayor plataforma de distribución ilícita online de manga en español

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un servicio online para la difusión y distribución ilegal de manga en español, que operaba desde el año 2014 y contaba con millones de usuarios en todo el mundo. Las ganancias obtenidas, que superaban los 4 millones de euros, procedían de la publicidad, a través de un sistema de monitorización con ventanas emergentes de contenido pornográfico. Hay tres personas detenidas en Almería como presuntas responsables de un delito continuado contra la propiedad intelectual.

| etiquetas: almería , desarticulación , plataforma , distribución , manga , policía
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
sleep_timer #9 sleep_timer
Ya podemos ir mas seguros por la calle.
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Connect #7 Connect
Estaria bien saber cuanto ha costado desarticular tremendo peligro para el mundo... manga online. Ya ves tú! :palm:
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Lord_Cromwell #11 Lord_Cromwell
#2 Pues parece que no ha funcionado, me aparecen sitios en google con el mismo nombre o parecidos que funcionan estupendamente.
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pitercio #4 pitercio
¿Mangaban online? :shit:
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#1 Suleiman
Sería interesante saber cuál es
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Mildranx #2 Mildranx *
#1 yo te lo digo, tumangaonline (o lectortmo, que era su último dominio)

Y en este caso si era un sitio bastante conocido y muy utilizado.
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obmultimedia #3 obmultimedia
#1 es Tu Manga Online
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#5 Suleiman
#3 thx
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FueraSionistasdeMeneame #10 FueraSionistasdeMeneame *
#1 Tumangaonline (coño, no habia visto las respuestas)
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rendri #8 rendri
Así es imposible llevar one piece al dia y mangaplus es una mierda de app porque como te quedes uno atrasado ya estas jodido
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menéame