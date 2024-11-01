Desarrollan una biopsia líquida que mejora la detección de metástasis en cáncer gástrico temprano

Investigadores del Instituto de Ciencias de Tokio (Science Tokyo) han desarrollado una herramienta de diagnóstico basada en una biopsia líquida que mejora la evaluación del cáncer gástrico en etapa temprana. Se trata de una herramienta que combina biomarcadores de metilación del ADN en plasma con imágenes de tomografía computarizada para predecir con mayor precisión el riesgo de metástasis en los ganglios linfáticos.
| etiquetas: biopsia líquida , cáncer gástrico , metástasis , investigación médica