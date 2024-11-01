Desaparición de la Verja, dobles controles fronterizos... Todo sobre el acuerdo de Gibraltar entre la UE, Reino Unido y España

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha enviado el texto definitivo del acuerdo sobre el Peñón a los alcaldes del Campo de Gibraltar, la Junta de Andalucía y actores sociales y económicos de la zona. Además, el ministro Albares ha solicitado comparecer en el Congreso de los Diputados para explicarlo. En un vídeo difundido en redes sociales, Albares asegura que el pacto abre "una nueva etapa en la relación entre España y Reino Unido". Se trata, dice, de "un tratado histórico para el Campo de Gibraltar, para Andalucía, para España y para Europa".