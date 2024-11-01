edición general
2 meneos
20 clics
Desaparición de la Verja, dobles controles fronterizos... Todo sobre el acuerdo de Gibraltar entre la UE, Reino Unido y España

Desaparición de la Verja, dobles controles fronterizos... Todo sobre el acuerdo de Gibraltar entre la UE, Reino Unido y España

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha enviado el texto definitivo del acuerdo sobre el Peñón a los alcaldes del Campo de Gibraltar, la Junta de Andalucía y actores sociales y económicos de la zona. Además, el ministro Albares ha solicitado comparecer en el Congreso de los Diputados para explicarlo. En un vídeo difundido en redes sociales, Albares asegura que el pacto abre "una nueva etapa en la relación entre España y Reino Unido". Se trata, dice, de "un tratado histórico para el Campo de Gibraltar, para Andalucía, para España y para Europa".

| etiquetas: tratado , gibraltar , verja
2 0 0 K 21 actualidad
2 comentarios
2 0 0 K 21 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Deberíamos invadir con inmigrantes Gibraltar...
0 K 12
#2 Pitufo *
¿En qué se reconvertirán el sector del contrabando de tabaco y otros productos de impuestos especiales?
0 K 6

menéame