Desaparece un submarino en la Antártida tras descubrir estructuras desconocidas bajo el hielo

Desaparece un submarino en la Antártida tras descubrir estructuras desconocidas bajo el hielo

El submarino Ran despareció sin dejar rastro mientras transitaba bajo la plataforma de hielo de Dotson, una región nunca explorada en la Antártida Occidental

#5 exeware
No estaría de mas decir dron submarino , lo que sea que indique nadie ha muerto...
5 K 72
pip #11 pip
Se caería por el borde.
6 K 67
#14 elyari
#11 mi voto para usted por sacarme una carcajada que ha movido los cimientos
0 K 7
Aguarrás #3 Aguarrás
Pudo haber encallado, sufrido el ataque de alguna forma biológica o quizás haya habido un fallo mecánico, pero lo cierto es que no llegó al punto de encuentro programado y no han encontrado ningún resto.
Yo no digo nada... :tinfoil: :-S
2 K 34
woody_alien #9 woody_alien
#3 El Kraken.
0 K 12
#15 Alcalino *
Aunque la noticia es actual, el submarino desapareció en enero de 2024, y es un submarino no tripulado, o sea, un DRON.

Omitiendo ambos puntos en el titular lo convierte en un titular ClickBait.

Antigua, irrelevante y sensacionalista.
2 K 33
Jaime131 #1 Jaime131
Aliens. :tinfoil:
2 K 28
Xenófanes #10 Xenófanes
#1 En concreto apostaría por shoggoths.
2 K 25
skaworld #20 skaworld
#12 #10 #8 A veeeer haganme el favor, todos los acreditados por la Universidad de Miskatonic alineense a la derecha y comiencen a correr en circulos mientras van perdiendo cordura ordenadamente
0 K 12
#8 Shynea
Habrán encontrado esa ciudad de proporciones ciclópeas e increíble antigüedad en pleno corazón de la Antártida? pronto tendremos noticias del gran Volgna-Gath o de Xitalu?
1 K 22
verocla #4 verocla
Que pregunten a alguna madre
1 K 19
Shuquel #6 Shuquel
El Stargate de la Antártida?
1 K 17
ronko #21 ronko
#6 Indeed  media
0 K 7
MoñecoTeDrapo #12 MoñecoTeDrapo *
Como ya he tirado mucho de Cthulu, está vez voy a traer a colación al Dios Ahogado, claramente "inspirado" en aquel:
"Lo que está muerto no puede morir, sino que se alza de nuevo, más duro, más fuerte."
1 K 13
Cehona #19 Cehona
#12 ¿Qué le decimos al Dios de la Muerte? Hoy no.
1 K 26
rendri #13 rendri
Han despertado a los kaijus
0 K 11
#2 superjavisoft
Mr. Tartaria tenia razón.
0 K 10
buronix #17 buronix
No esta muerto lo que eternamente yace, y en los eones por venir la muerte aun puede morir.
0 K 10
HAL9K #16 HAL9K
Ha sido Superman
0 K 10
aupaatu #7 aupaatu *
Por fin van a descubrir a los Zanahorios extraterrestres y sus conexiones con su enviado a la Casa Blanca, para destruir a los humanos.
0 K 9
#18 malditopequeñito
¿La cosa?
0 K 6

