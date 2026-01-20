edición general
Desalojan un edificio de la playa de Tavernes de la Valldigna tras caerse una terraza por el temporal

El apartamento donde se ha producido el derrumbe es propiedad de la concejala del PP de Tavernes Marien Ciscar. La regidora relata que se encontraba con su marido y con su hijo "y en ese momento hemos escuchado un ruido muy fuerte". Rápidamente han dado el aviso a la Policía Local. Las olas también han destruido dos escaleras que dan acceso a la arena. "Cada vez hay menos arena y el mar golpea directamente contra la base del edificio", lamenta la concejala.

#1 Eltioletanias
El día de la Dana el Pp aprobó en las Cortes valencianas que se puedan construir hoteles a 200 m de la costa

La derecha no tiene fé en el cambio climático
#2 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#1 Normal, ahora dirá "quién se lo iba a imaginar!!! Que se arregle con dinero público!!!"
daTO #3 daTO
#1 no es una cuestión de fé cuando tienes datos reales. El tema es que los rojos son ecologistas en su mayoría, así que si eres un puto nazi subnormal, pues debes negar el cambio climático. Es de cajón,no dan para más.
