Desalojan un edificio de la playa de Tavernes de la Valldigna tras caerse una terraza por el temporal  

El apartamento donde se ha producido el derrumbe es propiedad de la concejala del PP de Tavernes Marien Ciscar. La regidora relata que se encontraba con su marido y con su hijo "y en ese momento hemos escuchado un ruido muy fuerte". Rápidamente han dado el aviso a la Policía Local. Las olas también han destruido dos escaleras que dan acceso a la arena. "Cada vez hay menos arena y el mar golpea directamente contra la base del edificio", lamenta la concejala.