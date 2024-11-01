edición general
El desahucio de las monjas de Belorado se aplaza y recuerdan que "Dios y el tiempo son los mejores jueces"

El desahucio de las monjas de Belorado se aplaza y recuerdan que "Dios y el tiempo son los mejores jueces"

Ellas siguen confiando en el "juicio de Dios". Siempre lo han hecho. Quizás por "señales" como esta. Porque el desahucio de las exreligiosas del monasterio de Belorado, que estaba fijado para este viernes 12 de septiembre, ha sido suspendido. El Juzgado de Briviesca ha decidido aplazar la medida y fijar una nueva fecha para el próximo 3 de octubre a las 10:00 horas, tras la presentación de un recurso por parte de la defensa dentro del plazo legal de veinte días hábiles.

4 comentarios
Urasandi
Gran problema la ocupacion...
K 35
pazentrelosmundos
Esta historia se está convirtiendo en un cuento más pocho que la biblia.
K 15
Milmariposas
"juicio" de dios. :palm:
K 13
Andreham
Pufff, una de las cosas que más rabia me da en la vida es cuando sale la gente con el "gracias a Dios" (yo lo uso pero por costumbre y en sentido figurado), en plan "Oh, mi hijo que tenía cáncer ha sido salvado, ¡gracias a Dios!" cuando ha sido la quimio y las horas incansables de tropecientos doctores. O en este caso, "el juicio de Dios" cuando ha sido el abogado defensor el que ha presentado un recurso, mandando a la mierda su esfuerzo.
K 8

