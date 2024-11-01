El desahucio de las monjas de Belorado se aplaza y recuerdan que "Dios y el tiempo son los mejores jueces"

Ellas siguen confiando en el "juicio de Dios". Siempre lo han hecho. Quizás por "señales" como esta. Porque el desahucio de las exreligiosas del monasterio de Belorado, que estaba fijado para este viernes 12 de septiembre, ha sido suspendido. El Juzgado de Briviesca ha decidido aplazar la medida y fijar una nueva fecha para el próximo 3 de octubre a las 10:00 horas, tras la presentación de un recurso por parte de la defensa dentro del plazo legal de veinte días hábiles.