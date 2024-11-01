Desahucian a los inquilinos de ocho “trasteros-vivienda” en los bajos de un edificio de Vallecas

El nuevo casero expulsa a las familias vulnerables que residían desde 2015 en las infraviviendas para, según teme la PAH de Vallecas, convertirlas en pisos turísticos. Los habitantes de las ocho infraviviendas ya habían sufrido un intento de desalojo a principios de marzo, detenido gracias a la presión social. Sin embargo, “había personas que habían abandonado ya las viviendas anoche por el miedo y la situación de incertidumbre, muchos estaban muy asustados”, cuenta Alex, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas.