Derrumbe de puente deja al menos 12 muertos en China

Cientos de rescatistas fueron desplegados para buscar a cuatro personas que desaparecieron en las aguas del río Amarillo. Al menos doce personas murieron y cuatro más permanecen desaparecidas en un accidente en un puente en construcción en el oeste de China. El suceso se produjo este viernes (22.08.2025) aproximadamente a las 3.00 horas en un puente ferroviario en obras sobre el río Amarillo, en la provincia occidental de Qinghai, cuando se rompieron unos cables utilizados en los trabajos.